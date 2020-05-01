شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى مدير إسعاف سوهاج السابق المتوفي بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور ممدوح السيد مدير إسعاف سوهاج السابق، الذى فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم، الجمعة، بمستشفى حجر أبو تيج، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ليلحق بشهداء الأطباء الستة.

وتقدم مجلس النقابة، فى بيان، بخالص الحزن والأسى لأسرته الكريمة بالتعازى الحارة داعين الله تعالى ان يتغمده فسيح جناته.

وكان قد نعى الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، قائلا: إن لله وإنا لله راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى زميلى وصديقى الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب، وأشعر بحزن أليم لفقد هذه الشخصية المحترمة أحد القيادات رفيعة المستوى بكلية الطب وجامعة القاهرة، نسأل المولى أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

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ونعت نقابة الأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنيه صباح اليوم بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بذلك يصبح سادس شهيد من الأطباء فى معركة الحرب على وباء فيروس كورونا المستجد، قائلة: نسأل الله ان يتغمده برحمته والعزاء لأسرة كلية الطب زملائه وتلاميذه وان يلهم اسرته الصبر والسلوان .

فى سياق أخر، كان قد قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب أخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقريريوم 13 ابريل، اوضحت فيه إن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪من عدد الاصابات داخل مصر .