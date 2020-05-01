شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سيناء لا تقل قداسة عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريفة.

وأوضح أحمد كريمة ، خلال برنامج "نور النبي" الذى يقدمه حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، أن سيناء لا تقل عن قداسة عن مكة والمدينة والقدس، مستشهدا بقوله تعالى بما جاء فى سورة طه، حينما خاطب رب العزة سيدنا موسي قائلا له : "إخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى".

وأكد أحمد كريمة، إن مصر دولة مستهدفة بعناصر إرهابية، تستغل الدين وتردد الشعارات البراقة، مشددا إن مصر لن تنكسر مهما حاول المغرضون.

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وأضاف إن كتب الفقه الإسلامي تقول إن من استحل دم المحرم يعد كافرا، ودلل أحمد كريمة، على حديثه مؤكدا إن شارب الخمر يعد آثما إذا شرب الخمر وأقر بحرمانيتها، أما إذا تناوله اوهو مستحل لها، منكر لحرمانيتها فهو كافر، مضيفًا :" قد أكون غردت خارج السرب، بالنسبة للحكم على المعتدين على جنودنا بانهم خارج الملة، ويمكن الرجوع للكتب الفقهيه".