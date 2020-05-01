شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: تعقيم المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يستمر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بأعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل، والتي تضمنت موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.

وأشار اللواء مفتاح، إلى أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يوماً واحدا بالمتحف حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا بإستخدام أجهزة الليزر الحرارية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل، لافتا إلى أن العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع اثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.

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واجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاسبوع الماضى مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وذلك لمتابعة موقف اختيار الشركة العالمية التي ستتولي أعمال تنظيم حفل افتتاح المتحف عام ٢٠٢١.

كما اجتمع وزير السياحة و الاثار مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع و الأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الاجتماع ايضا، طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم.