الأزهر يشيد بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء فى القضاء على الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجهود القوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، بعد قيام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار مصر.

وكتب الحساب الرسمى للأزهر الشريف عبر تويتر: "يشيد الأزهر بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب".

وأضاف: "ويجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون فى الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم".

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الأزهر

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد اليوم الجمعة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر.

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.