شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ إبراهيم المسلمي يتلو ما تيسر من سورة الفرقان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ إبراهيم المسلمى اليوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك، قرآن المغرب على الخليج 365، حيث يتلو ما تيسر من سورة الفرقان.
وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قرآن المغرب .. الشيخ إبراهيم المسلمي يتلو ما تيسر من سورة الفرقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.