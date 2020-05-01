شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ إبراهيم المسلمي يتلو ما تيسر من سورة الفرقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ إبراهيم المسلمى اليوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك، قرآن المغرب على الخليج 365، حيث يتلو ما تيسر من سورة الفرقان.

وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر.

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