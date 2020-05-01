شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى الدكتور عبد الغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية في العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى الأزهر الشريف، الدكتور عبد الغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية في العالم الإسلامى، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.

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ويؤكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.

والأزهر إذ ينعى فقيده الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).