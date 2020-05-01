الأزهر يشيد بجهود أبطال قواتنا المسلحة فى تطهير سيناء من بؤر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.
ويجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
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