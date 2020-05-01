شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: يا رب طلب بسيط.. تجيب حق شهدائنا وتساعدنا نلاقى المجرمين الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس نجيب ساويرس، عن حزنه لسقوط شهداء فى الحادث الإرهابى الغاشم، الذى وقع فى مدينة بئر العبد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، داعيا الله للأخذ بحق الشهداء، قائلا: "يا رب طلب بسيط.. تجيب حق شهدائنا وتساعدنا نلاقى المجرمين الإرهابيين".

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "يا رب طلب بسيط.. تجيب حق شهدائنا وتساعدنا نلاقى المجرمين الإرهابيين دول وناخد حقهم.. رحمة الله عليهم".





من ناحية أخرى، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى الحادث الإرهابى الذى وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامى وتضامنها مع جمهورية مصر العربية فى كل الإجراءات التى تتخذها لمكافحة الإرهاب.

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وقدّم الأمين العام تعازيه لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع جراء انفجار عبوة ناسفة، مساء أمس الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الخارجية السعودية فى بيان، التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فى حربها على الإرهاب.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لأهالى الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.