شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى فى عيد العمال: العمل يعنى الكرامة ومساعدة الناس للخروج من الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بعيد العمال، مقدمة التحية لجميع العمال فى العالم، مؤكدة أن العمل اللائق يعنى الكرامة ويحمى من الضعف والمساعدة على الخروج من الفقر.

وكتبت الدكتورة غادة، عبر حسابها على تويتر: "تكريم جميع العمال ومقدمى خدمات الخط الأمامى والذين يعملون فى المنزل، العمل اللائق يعنى الكرامة ويحمى من الضعف ويساعد الناس على الخروج من الفقر".

وأضافت: "أحيى جميع العمال فى عيد العمال بما فيها العاملين بالأمم المتحدة، ويستمرون فى تقديم خدماتهم إلى المحتاجين".



غادة والى

من ناحية أخرى، عبرت الدكتورة غادة والى، عن فخرها بالانضمام إلى شبكة أبطال العمل الدولى لتعزيز المساواة بين الجنسين بالأمم المتحدة، وقالت عبر حسابها على "تويتر": "فخورة للانضمام إلى شبكة أبطال النوع الدولى وتعزيز المساواة فى عملنا. سأقود تعزيز المساواة بين الجنسين فى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وستضمن البرامج تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات".

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وفى وقت سابق، أكد الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، آمنا موظفى الأمم المتحدة أولوية قصوى مع العودة التدريجية للعمل، وغردت عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "ضمان بقاء جميع موظفى مركز فيينا الدولى آمنًا فى العمل على رأس الأولويات، حيث تستعد أسرة الأمم المتحدة فى فيينا للعودة التدريجية إلى مكان العمل".

وأعلنت الدكتورة غادة والى، عن عودة العمل فى مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة فى فيينا.

وقالت والى، فى بيان، إن نحو 5 آلاف موظف فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا يعملون عن بُعد منذ ما يقرب من ستة أسابيع حتى الآن.. مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا فى الجهود الناجحة للدولة المضيفة فى خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بدعم الأمم المتحدة للحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.