الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد تنصيب الكاردينال انطونيوس نجيب البطريرك الشرفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد التنصيب البطريركى للكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للأقباط الكاثوليك.

الانبا انطونيوس نجيب ولد عام 1935 فى محافظة المنيا مدينة سمالوط، اختير للكهنوت عام 1960، وحصل على الماجستير عام 1962 من الكلية الأكليريكية وكذلك عام 1964 من الكلية الإكليريكية (روما) عام 1964. تم سيامته مطرانا على المنيا عام 1977. يجيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية وله العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤلفات بالعربية والإنجليزية. وكان الأنبا انطونيوس نجيب قد انتخب بالإجماع من قبل أعضاء المجمع البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية فى اجتماعها بتاريخ 30 مارس 2006 ليشغل منصب البطريرك، وذلك بعد أن تقدم البطريرك السابق الكاردينال إسطفانوس الثاني باستقالته لظروف صحية.

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قام البابا بينديكت السادس عشر بابا الفاتيكان يوم الأحد 21/11/2010 بتقليد الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك، رتبة كاردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة - وهو أعلى سلطة دينية – بالفاتيكان

تعيش الكنيسة هذه الأيام، أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.