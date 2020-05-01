شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لعودة عجلة الإنتاج..تصنيع بوابات تعقيم بالأكاديمية العربية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ، في تصنيع عدد من كابينات التعقيم داخل ورش مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية بالتعاون مع شركة الأسكندرية للمشروعات والانشاءات الصناعية بالأسكندرية ، حيث أهدت عدد من بوابات التعقيم لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية وجهات آخرى ،في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد 19 " كورونا".

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية إنه وجه العاملين بمجمع خدمة الصناعة بتركيز البحوث على الجوانب التطبيقية لخدمة التحديات الحالية التي تواجه البلاد وخدمة المجتمع ، وذلك نظراً للحاجة الشديدة لعمل تعقيم كامل للأشخاص ولضمان سلامتهم،لافتا أن ذلك يأتي في إطار دور الاكاديمية في خدمة المجتمع كمحاولة لتعقيم الهيئات الحيوية بمصر إستعداد لعودة عجلة الإنتاج و ممارسة الحياة الطبيعية تدريجيا مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة فيروس كورونا- كوفيد 19.

وأهدت الأكاديمية كابينات تعقيم لعدد من الهيئات والمؤسسات الدينية كمشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية،وعدد من الكنائس،في مقدمتهم كنيسة الانبا اثناسيوس الرسولي بالسيوف شماعة الاسكندرية لتكون أول كنيسة في مصر تستخدم هذه التقنية بحضور الأب اثناسيوس راغب ، كما تسلمت محافظة الإسكندرية كابينة تعقيم واحدة وشهد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف تجربة كابينة التعقيم،حيث أشاد المحافظ بجودة المنتج متوجها بالشكر للدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية،وكذلك لعدد من المستشفيات ،حيث تم تسليم كابينتين تعقيم لمستشفي العزل بالعجمي وآخرى بالمستشفى الميرى،كما أهدت كبائن أخري لجهات حكومية وأمنية.

من جانبه أعلن الدكتور عصام البكل، رئيس مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون، بين مجمع خدمة الصناعة وإحدى الشركات لتقديم الدعم الفني والإشراف على تصنيع كابينات التعقيم، للوصول إلى إنتاج 50 كابينة يوميًا.

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وأوضح المهندس عمرو خميس ، رئيس قسم البحوث بمجمع خدمة الصناعة أن الفكرة الأساسية في جهاز التعقيم، أن الفيروس يمكن أن يكون متواجد على ملابس الشخص، لذلك تكون كابينة التعقيم هي على شكل بوابة يمكن للعامل أو الموظف المرور منها لكي يكون آمن تمامًا قبل دخول مؤسسة العمل التابع لها وهى تعمل على التعقيم الكامل للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض ، كما تحتوى الكابينة على منظومة تعقيم تشمل " ٦-٨ " رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها ، وإن محلول التعقيم غير مكلف ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وآمن على الإنسان وغير قابل للاشتعال،منوها أنه قد تم الاتفاق على توريد كبائن لهيئة قناة السويس و عدد من الشركات والهيئات .