شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية ينعي شهداء بئر العبد بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت أمس أحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.



وأكد أبو الغيط - في بيان صادر اليوم /الجمعة/ - أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013.



وتقدم أبو الغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.. مؤكداً أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أياً كانت التضحيات.