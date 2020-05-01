شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية ينعي شهداء بئر العبد بسيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت أمس أحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وأكد أبو الغيط - في بيان صادر اليوم /الجمعة/ - أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013.
وتقدم أبو الغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.. مؤكداً أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أياً كانت التضحيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للجامعة العربية ينعي شهداء بئر العبد بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.