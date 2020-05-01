شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة ألمانيا يشيعون القمص بيجول باسيلي كاهن فرانكفورت بصلوات القداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس كهنة كنيسة مار مرقس فرانكفورت، بألمانيا، القداس الإلهي، صباح اليوم، لوفاة القمص الراحل بيجول باسيلي بالكنيسة ذاتها.

كان القمص بيجول باسيلي، كاهن كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت بألمانيا، قد رحل يوم الاثنين الماضي، وهو شقيق كل من الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والقمص كيرلس باسيلي بفلوريدا، وتاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل، والراهبة يوستينا أبوسيفين، والراهبة أغابي أبوسيفين، والدكتور فايز باسيلي، والمهندس فيكتور باسيلي، والمهندس ماهر باسيلي بالإسكندرية.

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تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.