"بابا قتل ماما".. مصدر يكشف مصير طفلتي "جريمة السحور" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في السادس من أكتوبر، عن تفاصيل جديدة.

وقال المصدر إنه جرى تسليم الطفلتين (3، 5 سنوات) إلى أسرة الأب "العم" للاعتناء بهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه العقيد طارق صلاح، مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل "كومبوند" بنطاق دائرة القسم.

وجه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوة من القسم ووحدة المباحث إلى محل الواقعة، إذ عُثر على جثة ربة منزل تدعى "ن"، بينما تحفظ الأهالي على زوجها مؤكدين "قتلها في نص الشارع".

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تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزوجها "ع.أ." لدى مناقشة طلبها "عايزة أطلق" في حضور صديقه الذي حاول إنهاء الخلاف.

احتدم النقاش بين الزوجين، اعتدى على إثره الزوج بالضرب على "أم العيال" ليتدخل صديقه مانعا إياه، فما كان منه إلا سدد له طعنة بالبطن.

لاذ الصديق بالهرب لإنقاذ حياته، فتبعته الزوجة للاطمئنان عليه، فلاحقها الزوج ممسكا بذات السكين، مسددا لها طعنتين نافذتين أمام العقار محل سكنه.

حاول الزوج الهرب إلا أن تجمع الجيران حال دون ذلك، وتحفظوا عليه لحين وصول الشرطة. وجرى اقتياده إلى القسم تزامنا مع وصول النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج تمهيدا لسماع أقواله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.