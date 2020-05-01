مصر | اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته بأكتوبر.. وسر "جريمة السحور"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته بأكتوبر.. وسر "جريمة السحور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بشك في سلوكها".. بهذه الكلمات برر شاب قتله لزوجته أمام النيابة العامة بجنوب الجيزة، موضحا أنه متزوج منذ سنوات ولديهما طفلان، وأنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، ويوم الجريمة نشبت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته، ما اضطر أحد أصدقائه الذي يقطن معهما بذات العقار للتدخل لحل تلك الخلافات، ويدافع عن الزوجة.

وكشفت اعترافات الزوج، عن أنه وقت تدخل صديقه لحل الخلافات، عاد الشك إلى قلبه وتأكد أن زوجته على علاقة غير شرعية، بسبب دفاعه عنها، فقرر التخلص من زوجته وقتلها، مما أصاب الصديق أيضا.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج كان دائم الخناق مع زوجته، وكان يعتدي عليها بالضرب أمام اولادهما، وفي يوم الجريمة قبل موعد السحور اشتدت الخلافات بينهما، ماجعل الزوج يستل سكينا من المطبخ ويسدد لزوجته طعنات، مما حاولت الضحية الاستغاثة بجيرانها، وفور وصولهم، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

بداية الواقعة، تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.

وباجراء التحريات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، أن المتهم متزوج من المجني منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، مما دفعه لقتلها وتسديد عده طعنات لها، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

ومن جهة أخرى، أدلى شهود العيان في واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل القمامة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، بأقوالهم أمام النيابة قائلين: "أول ما وجدنا الطفل فحصناه لأننا اعتقدنا في بادئ الأمر أن أحد الأشخاص خطفه لأخذ أي أعضاء من جسده، حيث كنا نسمع في الفترة الأخيرة عن تجارة الأعضاء، وقمنا بذلك نتيجة لآثار الدماء المتواجده على أنفه وفمه".

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وأفاد الشهود في أقوالهم، بأنهم استغربوا أن الطفل رغم تواجده داخل جوال بصندوق القمامة، إلا أنه مازال النفس فيه، "فخمنا أن الطفل مرمي من وقت قصير، وذلك لأن جامع القمامة يأتي بشكل مستمر لأخذ القمامة، وعلى الفور ذهبنا به لأحد المستشفيات الموجودة بمكان الواقعة، لإنقاذه، ولكن فور وصولنا، كان لفظ أنفاسه الأخيرة".

وذكرت التحقيقات، بأن من اكتشف الواقعة، جامع القمامة قبل ميعاد الإفطار، وعلى الفور أبلغ أهالي المنطقة نظرا لخوفه من المسؤلية.

فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، فحص كاميرات المراقبة للتوصل للجاني، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، مفاده ورود بلاغًا للعميد وائل الجبري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، بعثور الأهالي بمنطقة صفط اللبن على جثة رضيع ملقاة وسط القمامة، أمام أحد المدارس، بنطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت مأمورية بإشراف العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لمعرفة الدافع ورائها، وتضمنت خطة البحث، فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، فضلا عن سؤال شهود العيان