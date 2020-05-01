مصر | "جريمة على السحور".. شاب ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة بأكتوبر (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر "جريمة على السحور".. شاب ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة بأكتوبر (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بطعنات متفرقة.. أنهى شاب حياة زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، نتيجة لنشوب خلافات كثيرة بينهما، ليتم القبض عليه ولتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق في الواقعة، إلى أن أمرت بالتحريات حول الواقعة، وبتشريح جثة الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج كان دائم الخناق مع زوجته، وكان يعتدي عليها بالضرب أمام اولادهما، وفي يوم الجريمة قبل موعد السحور اشتدت الخلافات بينهما، ما جعل الزوج يستل سكينا من المطبخ ويسدد لزوجته طعنات، في حين حاولت الضحية الاستغاثة بجيرانها، وفور وصولهم، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبداية الواقعة، تعود بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.

وباجراء التحريات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، أن المتهم متزوج من المجني منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، مما دفعه لقتلها وتسديد عده طعنات لها، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

سم في الشاي.. وقطع خرطوم الأنبوبة.. وإشعال النيران.. كانت هذه هي المشاهد المثيرة في قضية أشبه بفيلم سينمائي، ولكن هنا تشاهده يحدث على أرض الواقع، عندما قررت "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، الزواج من رجل يكبرها بثلاثين عامًا، بعد محاولة أهلها للموافقة عليه نتيجة لثروته التي ظنت أنها تعوضها عن هذا الفارق.

حاولت "فاطمة" أن تستبدل الحب والعاطفة التي تفتقدها بالمال، ولكن لكونها الزوجة الثانية، كثرت الخلافات بينهما، فقررت تتخلص من كابوس زواجها من رجل لا تحبه، بأن تقتله.

فكرت السيدة تكرارًا على وضع خطة لعدم اكتشاف جريمتها، فتوغل الشيطان قلبها، وجاء يوم تنفيذ الجريمة فجر يوم الأحد الماضي.

Advertisements

مع دقات عقارب الساعة واقتراب موعد السحور، بدأت تنفيذ خطتها بوضعها "السم" في كوب الشاي الذي يأخذه الزوج بعد وجبة السحور، وذهب لكي يخلد للنوم على الفور.

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباحًا، عندما جاء تنفيذ الجزء الثاني من خطة الزوجة، حيث جمعت كل متعلقاتها من أشياء وأموال زوجها الموجودة بالمنزل، ثم دخلت إلى المطبخ وقطعت خرطوم الأنبوبة، حتى يتسرب الغاز ومع دقات الساعة أضرمت النيران في الشقة كاملة.

البداية بلاغ بحريق شقة

بداية الواقعة، بتلقي العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين العثور على جثة الزوج، وتبين أن الزوجة وراء ذلك.

القبض على الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها بإحراقها للشقة كاملة وزوجها نائما، بمنطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الزوجة وراء الواقعة، وأن الدافع في ذلك هو الخلافات بينهما.