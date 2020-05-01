مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مجلس القضاء الأعلى ينعي شهداء حادث بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مجلس القضاء الأعلى ينعي شهداء حادث بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

أحالت نيابة النزهة الجزئية، تاجر مخدرات لحيازته على نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها إلى محكمة الجنايات للمحاكمة

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول).

نجحت الإدارة العامة لمرور الجيزة فى إعادة طفلة متغيبة لأهليتها عقب الإبلاغ عن فقدها بقسم شرطة الأهرام.

فقد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى الأسر بإختفاء طفلتهم وعدم تمكنهم من العثور عليها.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

أقام سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، دعوى حساب وفرض الحراسة القضائية على جمعية رسالة للأعمال الخيرية ووزارة الشئون الاجتماعية.

نعي مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، شهداء القوات المسلحة والوطن، في الحادث الإرهابي الأسود ببئر العبد، الذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل مندوب مبيعات ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، على ذمة التحقيقات.

البداية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمعادي من ضبط أحد الأشخاص مندوب مبيعات لقيامه بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلي" مجهولة المصدر للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".