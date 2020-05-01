شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : لكل مصري أن يفخر بتاريخ قواته المسلحة الباسلة المُشرِّف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لكل مصري أن يفخر بتاريخ قواته المسلحة الباسلة المُشرِّف، ماضيها وحاضرها ومستقبلها بإذن الله تعالى، ذلك أن القوات المسلحة المصرية هي من أعماق الشعب المصري، وفي أعماقه، ليس فيها ولا بها- ولا مجال لأن يكون بها – مرتزقة، بل هي ابني وابنك، وأخي وأخوك، وابن عمي وابن عمك، فيها الولد، والوالد، والأخ، والصديق، هي عرض هذا الشعب وشرفه، كما أنه – أيضا – هو عرضها وشرفها، هي هو، وهو هي، ولا يمكن لهذه العُرَى أن تنفك أبدا .

وأضاف «جمعة» في بيان بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان: «قواتنا المسلحة الباسلة التي حررت الأرض في حرب العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ م، واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها، وحطمت خط بارليف الذي كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر، تسطَّر الآن تاريخا جديدا في قهر قوى الشر والظلام والإرهاب، وتقدم في ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة، وتسهم بقوة في معركة البناء والتنمية، فهي بحق: درع الوطن وسيفه، يد تحمل السلاح تحمي وتحرس، وأخرى تخوض غمار معركة التنمية تبني وتعمر».

وأكد «جمعة»، إن وراء البطل العظيم أحمد المنسي ألف منسي آخر، ألف بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل، مؤكدا على أن دعم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة في المرحلة الراهنة واجب الوقت دينيا ووطنيا، لنخلص وطننا والعالم من شر التطرف والإرهاب وقوى الشر والظلام .

واختتم وزير الأوقاف، نوجه كل التحية والتقدير والتهنئة بهذه الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة، وللشعب المصري كله، سائلين الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، وأن يعجِّل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .