شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي بمصر يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد: «دنيء بشكل خاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دان سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، جوناثان كوهين، حادث بئر العبدالإرهابي.

وقال السفير: «تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي تم يوم 30 أبريل في شمال سيناء على الجنود المصريين. هذا الهجوم دنيء بشكل خاص لأنه يأتي خلال شهر رمضان المبارك. إننا نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وتابع السفير: «تواصل الولايات المتحدة وقوفها مع مصر، حكومة وشعباً، في الحرب ضد الإرهاب».

كان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن أمس الخميس، إنه «إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأكدت القوات المسلحة، في بيان، مساء الخميس، على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.

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