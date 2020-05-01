شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يقدمون وجبات إفطار لأطباء مستشفى «عزل المنيا»: «واجب قومي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزع عدد من المتطوعين وشباب العاملين بجمعية رسالة، وجبات إفطار لمستشفى العزل بمركز ملوى فى المنيا، والذى يستضيف المصابين بمرض «كورونا المستجد» والفريق الطبى المشرف على علاجهم.
وقال عدد من الشباب المشاركين إن مشاركتهم تأتى انطلاقًا من الشعور بالواجب الوطنى والقومى والإنسانى معًا، لمشاركة أفراد الجيش الأبيض فى جهادهم ضد هذا العدو الخفى، مضيفين أن هذا واجب على كل من يستطيع من الشباب، ومؤازرة المرضى ومن فى طريقهم للتعافى عمل إنسانى جليل.
ولفت المتطوعون إلى «أننا كشعب خيّر بطبعه، اعتدنا على التسابق فى عمل الخير والرحمة، وإقامة موائد الرحمن، وإن كان ظهور هذا الوباء اللعين قد حال دون إقامة تلك الموائد الرمضانية، فالأولى أن نوجه طاقات الخير لمن يعانون ومن يتصدون للوباء».
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