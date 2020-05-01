شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بمستشفى قها للحجر الصحي إلى 119 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، خروج 5 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا وظهور سلبية العينات مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بعد خروجهم من المستشفى إلى 119 شخصا.

وكان في وداع المتعافين، بعض أعضاء الفريق الطبي. ووجهت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، رسالة للمواطنين، قائلة: «حافظوا على نفسكم وعلى أغلى ما عندكم أولادكم وأحفادكم، بلاش خروج من غير داعي، لأن الحجر تجربة قاسية عليهم خاصة لو من غير وجودكم معاهم».

وأضافت «حتاتة»: «إذا شدد الجميع على أولادهم، فوجودهم في المنزل أفضل بكثير من تعبهم النفسي وهم بمفردهم في مكان بعيد»، مؤكدة أن الفريق الطبي يدعم الجميع.