شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بمستشفى قها للحجر الصحي إلى 119 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، خروج 5 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا وظهور سلبية العينات مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بعد خروجهم من المستشفى إلى 119 شخصا.
وكان في وداع المتعافين، بعض أعضاء الفريق الطبي. ووجهت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، رسالة للمواطنين، قائلة: «حافظوا على نفسكم وعلى أغلى ما عندكم أولادكم وأحفادكم، بلاش خروج من غير داعي، لأن الحجر تجربة قاسية عليهم خاصة لو من غير وجودكم معاهم».
وأضافت «حتاتة»: «إذا شدد الجميع على أولادهم، فوجودهم في المنزل أفضل بكثير من تعبهم النفسي وهم بمفردهم في مكان بعيد»، مؤكدة أن الفريق الطبي يدعم الجميع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
5,895
-
تعافي
1,460
-
وفيات
406
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بمستشفى قها للحجر الصحي إلى 119 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.