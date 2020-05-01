شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في الوادي الجديد.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 21 وسلبية مسح 239 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمركز الخارجة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالمحافظة إلى 21 حالة بواقع 20 حالة بمركز الداخلة، وحالة جديدة بمركز الخارجة لسيدة ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما، بالإضافة إلى سلبية نتائج المسح لعدد 239 حالة جميعهم من العاملين والمترددين على مستشفي الداخلة العام والمخالطين للحالات المصابة وبعض الحالات بمركز الخارجة وبلاط، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وقال محافظ الوادي الجديد، أن لجنة متابعة الأزمة تواصل أعمالها بمركز الداخلة برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ، وتم التنسيق بين مركز الداخلة وقسم الشرطة، لمتابعة التزام الأسر المعزولة بعدم الخروج من المنازل، وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل، وعزلهم بالمستشفى لمدة ١٤ يوما، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة كافة المواطنين ومنع انتشار الفيروس، بجانب ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والمتابعة الدورية من رؤساء القرى والمراكز لأماكن المخالطين بالتنسيق مع قسم الشرطة، ومنع انتقال سيارات الباعة الجائلين بين مدينة موط والقرى المجاورة .

وأضاف أنه تم دعم الوحدة المحلية لمركز الداخلة بموتور رش حديث لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل وخاصة بمناطق المصابين، توفير ٩ آلاف كمامة و٤ آلاف جوانتي إلى مركز الداخلة، وتم توزيعها مجانا على المخالطين وأسرهم، وكذلك لدعم مستشفى الداخلة العام، مع طرح كمية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ بيع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، وعددها خمسة منافذ بأحياء مدينة موط ومنفذ بجوار مجلس المدينة ومنافذ الوحدات القروية بأسعار مخفضة .

وأشار إلى استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين بمستشفيات الحجر خارج المحافظة بأبوتيج وإسنا وملوي ومتابعتهم بصفة مستمرة لحين تماثلهم للشفاء والتعافى من الفيروس .