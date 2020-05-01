شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفو جراف..الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء 10 قرارات و9 إجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قرار بأن يكون يوم السبت الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ناحيتي فرشوط ونجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ناحيتي مركز قوص ومركز نقادة بمحافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، هذا بجانب موافقة سيادته على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، فضلاً عن الموافقة على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، والموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات وخطط التحول الرقمي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اجتماع لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومساعد أول رئيس الوزراء، هذا بجانب اجتماع لمتابعة موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

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وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة مثل مشروعات مدن الجيل الرابع في العاصمة الإدارية، ومشروعات عدد من المدن الجديدة، بجانب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزيرة التعاون الدولي، للتأكيد على حرص مصر على استمرار العمل بشكل متسارع في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع البنك منذ عدة أشهر ومنها مجالات الطاقة وتحلية المياه ومشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى ترأسه اجتماع مجلس المحافظين لمعرفة موقف توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، للإعلان عن تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي من أجل برنامج للدعم المالي والفني لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وللحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا بجانب قيام سيادته بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، حيث تفقد محور الفريق إبراهيم العرابي، وكذلك تفقد أعمال مشروع تطوير بحيـرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وأعمال تطوير ميدان التحرير، وأعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، تصريحات تليفزيونية عقب الجولة التفقدية لعدد من المشروعات في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، أكد فيها على ضرورة استمرار حركة التنمية وعجلة الاقتصاد بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، كما تلقى تقريراً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بتعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020، من خلال مكاتب البريد، بدلاً من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020، وذلك نظراً لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات، وكذلك تلقى خطاباً من المدير التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، يفيد بتبرع الشركة بمبلغ مليون جنيه، مقسمة إلى 500 ألف جنيه لحساب 2030 للعمالة غير المنتظمة، و500 ألف لصندوق تحيا مصر.

كما تضمنت الأنشطة بحسب الإنفوجراف، تلقي خطاب من رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر يفيد بتبرع الجامعة بـ 10 ملايين جنيه لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس " كورونا".

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، فضلاً عن لقاء مفتوح مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا وبحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، وكذلك لقاء مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بالمحافظات ومشروع الري الحديث.