شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى ينعى شهداء الحادث الإرهابى ببئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ، شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع أمس ، ببئر العبد، مؤكدا تقدير شعب مصر لبطولات أبنائه البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة .

وقال المجلس فى بيان أصدره ، "ننعى شهداء القوات المسلحة والوطن ، فى الحادث الإرهابى الاسود ببئر العبد الذين روت دماءهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة". وتابع البيان ، "ويؤكد المجلس على تقدير شعب مصر لبطولات أبنائه البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة ، تحقيقا لسلامة ارض الوطن الحبيب.. رحم الله الشهداء الابطال وألهم اسرهم الصبر والسلوان".

وإنفجرت أمس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود ، واكدت القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.