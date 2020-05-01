شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الدكتور هشام الساكت: سادس شهيد فى معركتنا مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، قائلا: إن لله وإنا لله راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى زميلى وصديقى الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب، وأشعر بحزن أليم لفقد هذه الشخصية المحترمة أحد القيادات رفيعة المستوى بكلية الطب وجامعة القاهرة، نسأل المولى أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ونعت نقابة الأطباء، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنيه صباح اليوم بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بذلك يصبح سادس شهيد من الأطباء فى معركة الحرب على وباء فيروس كورونا المستجد، قائلة: نسأل الله ان يتغمده برحمته والعزاء لأسرة كلية الطب زملائه وتلاميذه وان يلهم اسرته الصبر والسلوان .

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فى سياق أخر، كان قد قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب أخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقريريوم 13 ابريل، اوضحت فيه إن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪من عدد الاصابات داخل مصر .

وأضاف الطاهر، فى بيان، لذلك لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهه المرض ولايكون عرضه للعدوى، وخاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم.