شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحة: اجتماعات يومية "أون لاين" للتحضير لمرحلة ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الاتحاد بدأ منذ أسبوع في عقد اجتماعات يومية أون لاين، لبحث كافة القضايا التى تواجه القطاع السياحى خلال هذه الفترة، حيث توقف النشاط ومحاولة التوصل لحلول بشأنها.

وأوضح لليوم السابع أن الاجتماعات تبحث مرحلة ما بعد فيروس كورونا، حيث نحرص على وجود خبراء القطاع بالكامل وطرح رؤية مشتركة عن عودة السياحة، وما سنحتاج له بعد انحصار هذا الوباء وعودة حركة السياحة من جديد.

كما لفت إلى أن جانبا كبيرا من الاجتماعات الأون لاين تم تخصيصة للشركات أن مشكلات شركات السياحة لا حصر لها بسبب الخسائر التى لحقت بها، لافتا إلى ان الاتحاد خصص جانب كبير من الاجتماعات لمشكلات شركات السياحة وتوفير موارد لها، وبحث الية لاسترداد مستحقات الشركات لدى شركات الطيران والفنادق فى الخارج وخاصة السعودية التى لم تحصل عليها، بحضور اعضاء غرفة الشركات.

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وأشار عاصم إلى ان موارد شركات السياحة الان "صفر"، لان جميع الانشطة توقفت لا سياحة خارجية ولا داخلية ولا الحج والعمرة وبالتالى لم يعد هناك موارد، والمصروفات كبيرة جدا بداية من العمالة الملتزمة بها الشركات، مع التشديد من جانب الدولة على الحفاظ على العمالة وتسديد رواتبهم دون تأخير.

وأوضح عاصم أن الاتحاد بدأ العمل على مبادرة البنك المركزى والقروض لصرف مرتبات العمالة وسد الاحتياجات وكذلك تأجيل الاقساط، وقال :"بدأنا التواصل مع اللجنة الوطنية السعودية المختصة بالامر لبحث استرجاع اموال رحلات العمرة الملغاة ومستحقات شركات السياحة المصرية، حيث ستقوم كل شركة بتقديم حصر بالمديونيات الخاصة بها، ولكن الامر سيأخذ وقت طويل، وكذلك شركات الطيران لم تدفع مستحقاتها".

ونوه إلى ان المستحقات تتمثل فى رسوم تأشيرات العمرة وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة برحلات العمرة التي تم إلغائها بسبب قرار السعودية فبراير الماضي بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، بالرغم وضع تلك المبالغ بحسابات الشركات المصرية عبر السيستم السعودي "الايبان".