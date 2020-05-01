شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة: الترويح للأدوية على "السوشيال" وبالعيادات مخالف للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، إن النقابة مازالت تتابع تجاوزات بعض الشركات المسئولة عن الدعايا على وسائل التواصل الاجتماعى، وبعض شركات الدواء بإعلانها عن الأدوية التى تنتجها أو تستوردها عن طريق الاتفاق مع بعض العيادات، والمراكز الطبية الخاصة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وشركات المحمول للتعامل مباشرة مع الجمهور، مُتخطيين الصيدليات، وهى المؤسسات الوحيدة المرخص لها التعامل مع الجمهور طبقا لكافة النصوص القانونية.

وأوضح رمزى، فى بيان أصدرته نقابة صيادلة القاهرة، أن النقابة مازالت بصدد التواصل مع كافة الجهات المسئولة بالدولة للتصدى لتلك المحاولات القميئة لمثل هذه الشركات التى خالفت كافة الأعراف والقوانين مخالفة صريحة، فقد تم تقديم بلاغات إلى الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء، ووزارة الاتصالات، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وغرفة صناعة الدواء، وجارى إعداد بلاغ لكلا من: النائب العام، والمجلس الأعلى للإعلام، وسيتم عمل قائمة سوداء بأسماء شركات المحمول المشتركة فى تلك المخالفات، لمقاطعتها، وأيضا الشركات والمكاتب العلمية، وقائمة بكل مستحضراتها للقيام بإرتجاع تلك الأدوية لشركات التوزيع.

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وأضاف: ومن خلال 80 ألف صيدلية تؤدى عملها بكل الإمكانيات المتاحة رغم كافة الضغوط، وذلك للحفاظ على الهدف الأسمى لمهنة الصيدلة لصالح البلاد، ودعت نقابة صيادلة القاهرة كافة الصيادلة للوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على مصالح المواطنين والبلاد، من خلال الحفاظ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الذى تحاول بعض شركات الدواء الفتك به وبالصيادلة.

وناشدت نقابة صيادلة القاهرة، شركات المحمول بالقيام بحملة توعية مستمرة ونشر الوعى بين الجمهور وشركات الدواء والمكاتب العلمية، والتوجه بالمستلزمات الطبية، والأدوية، والتبرع بها إلى المستشفيات العامة، والمراكز الطبية المتخصصة حتى يصل التبرع لمستحقيه.