شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ما حدث فى مصر من عمارة للمساجد وخدمة القرآن الكريم غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال ، يعلمنا الصبر الجميل ، والصفح الجميل ، والسراح الجميل ، والهجر الجميل ، والدفع الجميل ، والقول الجميل ، والعطاء الجميل ، والعطاء الجميل هو الذي لا مَنَّ معه ، والذي يكون من منطلق قول الله تعالى : "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ"

وأكد جمعة، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج :"حديث الساعة"، أن دور وزارة الأوقاف هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الإسلامي الصحيح المستنير، موضحًا أن ما حدث في مصر في مجال عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم في السنوات الست الأخيرة غير مسبوق ، فقد تم إنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة المساجد منها ثلاثة مليارات ومائتان وخمسون مليونًا من الوزارة ونحو ثلاثة مليارات من الجهود الذاتية لأهل الفضل تحت إشراف الوزارة ، وافتتحت الأوقاف (1170) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم و (69) مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل) وعملًا على عمارة بيوته (عز وجل).

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واختتم وزير الأوقاف حديثه بالتأكيد على أن واجب الوقت إطعام الطعام والتوسع في وجوه الخير وتفريج كروب المكروبين ، وأن مصر بلد الإسلام وحصنه وستظل بإذن الله تعالى ، وبلد القرآن والقراء وستظل بإذن الله تعالى ، ولا يمكن أن يزايد على خدمتها للإسلام والقرآن أحد ".

وفى سياق متصل قال وزير الأوقاف، إن الصراع بين الحق والباطل في المرحلة الراهنة صراع وعى.