شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة الحياة أثناء وبعد انتهاء فيروس كورونا".. فى مسابقة رمضانية لوزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن إطلاق مسابقة رمضان، تحت شعار "استثمر أوقات فراغك، سلي صيامك، نمي مهاراتك، واتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان عن الفائزين على موقع الوزارة والصفحة الرسمية على الفيس بوك، خلال يوم البيئة العالمى 5 يونيو 2020.

* مجالات المسابقة:

1- الرسم : ارسم على ورقة بحجم كراسة رسم كبيرة فى أحد المحاور التالية: "يمكن استخدام خامات بديلة من المخلفات":

- منظر لأحد المحميات الطبيعية فى مصر.

- النظافة الشخصية للحماية من الاوبئة والفيروسات .

2- إعادة التدوير: إذا كنت من مصممي ومبتكري الأشياء الجديدة، فقم بإعادة استخدام المخلفات المنزلية، واختار ما يناسبك وأضف إليه أفكار جديدة من ابتكارك، وقم بتصميمه ويمكنك مشاركة أحد أفراد أسرتك، وقم بتصوير ذلك فيديو وأرفعه على موقع الوزارة، على ألا يتعدى الدقيقتين.

3- الزراعة : قم بزراعة بذرة أو ثمرة أو شتلة، وأشرح فوائد النباتات للبيئة ويمكنك مشاركة أحد أفراد أسرتك، وقم بتصوير ذلك فيديو وأرفعه على موقع الوزارة، على ألا يتعدى الدقيقتين.

4- التأليف: إذا كنت من محبى الخيال والتأمل فأكتب فى صورة مقال أو قصة الحياة أثناء وبعد انتهاء فيروس كورونا والقضاء عليه، تصور أثر تقليل النشاط الإنساني على البيئة ومدى تعديل السلوك الانسانى، من حيث الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية – التعامل مع الاخرين، وذلك فيما لا يزيد عن 1000 كلمة .

Advertisements

* شروط المسابقة:

-المرحلة العمرية : من 8 أعوام إلى عمر 16 عام.

- يتم ارسال الاعمال في موعد أقصاه 31/5/2020 على صفحة وزارة البيئة على الفيس بوك .

- الاعمال الفنية التي تجمع أكبر عدد من المشاركة والإعجاب على صفحة الوزارة تحصل على 25% من الأصوات التحكيمية.

* الجوائز :

- يتم اختيار عدد خمس فائزين في كل مجال من مجالات المسابقة بواقع 20 فائز للمرحلة العمرية (من 8 أعوام الى عمر 12 عام).

- يتم اختيار عدد خمس فائزين في كل مجال من مجالات المسابقة بواقع 20 فائز للمرحلة العمرية (من 13 عام الى عمر 16 عام).

- دعوة الفائزين ومرافق لكل فائز لزيارة محمية وادي الريان ومنطقة وادي الحيتان بالفيوم (بعد بدء فتح المحميات الطبيعية لاستقبال الجماهير مع توفير وسيلة الانتقال ووجبات).

- توزيع مجموعة من الكتب البيئية القيمة وحقائب من القماش على الفائزين.



