شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الجمعة، إطلاق" قوافل الخير بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر وشملت القوافل 123 سيارة محملة بـ1650 طناً من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، تُوزع على 150 ألف أسرة في 22 محافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

وقالت القباج إن هذه القوافل تاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأسر الأكثر فقرا يعد احد اهم أولويات الحكومة وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية وأن الوزارة تشارك في القافلة بـ75 ألف كرتونة تم تجهيزها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، مضيفة أن الأسبوع المقبل سيتم إطلاق قافلة أخرى مع استمرار القوافل حتى الوصول لمليون كرتونة مواد غذائيه حتي نهاية شهر رمضان.

وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لما له من أثرٍ ايجابي علي الاسر الاكثر احتياجا لأن هذه الظروف تحتاج لوقوف المجتمع المدني والحكومة معا.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة وصلت للمستحقين لهذا الدعم بعد دراسة للأسر المستحقة واستهداف للأسر الفقيرة؛ حيث تغطي وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل كرامة ٣.٥ مليون أسرة شهريا بالاضافة إلى مليون أسرة آخرين تغطيهم الجمعيات الأهلية، ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد الأسر خارج نطاق الفقر ولا تحصل على دعم نقدي ليتم تغطيتها بدعم عيني، مشيرة إلى التزام الوزارة والقوافل بالدعم بشكل مستمر حتى بعد شهر رمضان بحيث نضمن أن حماية الأسر الأكثر فقرا من تداعيات فيروس كورونا.

ولفتت القباج إلى وجود جهد آخر يضاف لجهد وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وهو جهد الجمعيات الأهلية الشريكة، مضيفة أن دور وزارة التضامن في حصر كل هذا العطاء والتلكد أن كل ركن في مصر تم تغطيته إما بدعم نقدي أو عيني أو الإثنين معا للأسر الأكثر فقرا.

Advertisements

وأضافت: "سعداء أن نكون شركاء في الخير ونستكمل مد مظلة الحماية الاجتماعية حتى نغطي أفقر فقير في أبعد مكان في مصر وسنمر من هذه الأزمة لأن مصر قوية، ولن نبخل ولن ندخر جهدا حتى تستمر مصر قوية آمنة".

وقدمت القباج التحية لصندوق تحيا مصر لوقوفه دائما مع شعب مصر وفقرائه، كما قدمت الشكر للوزارات الشريكة، والجمعيات الأهلية المشاركة.

حضر حفل إطلاق قوافل الخير كل من اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وامين صندوق تحيا مصر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.