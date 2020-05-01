شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: تعديل التكليف والنيابة ونقل الدرجات المالية دون التوجه لوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت خطاب من الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، أكدت خلاله أن وزارة الصحة أرسلت تعليمات لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ليتمكن الطبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى، يستطيع إنهاء معاملاته بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التي يعمل بها، علي ان تقوم المديرية بإرسال الأوراق لإدارة التكليف بالوزارة عن طريق البريد الإلكتروني.

وأوضحت النقابة، أن المديريات فى المحافظات ستتولى مسئولية التحقق من صحة الأوراق وإرسالها عن طريق الإيميل للوزارة، مشيرة إلى أن نقابة الاطباء كانت قد خاطبت الوزارة للسماح للأطباء بإنهاء الإجراءات الإدارية للأطباء (تعديل تكليف – تعديل نيابة – نقل درجة مالية ... وغيرها) عن طريق مديريات الشئون الصحية بالمحافظات دون الحضور لمقر الوزارة في القاهرة، نظرا للحالة الصحية التى تواجه البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، وما يستلزم ذلك التخفيف من الزحام ومنع التنقلات بين المحافظات.

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وأشارت نقابة الأطباء، إلى ضرورة أن يحتوى ضلب الطبيب على رقم تليفون موبايل لتتمكن وزارة الصحة من التواصل مع الطبيب فى حالة الضرورة، لافته إلى تخصيص الإدارة العامة للتكليف لبريد إلكترونى (([email protected]

من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة وضع معايير امتحان مزاولة المهنة، لإخطاره ببعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض بنود القانون رقم 153 لسنة 2019 الذى قرر عقد امتحان قومی قبل منح ترخیص مزاولة مهنة الطب، الذى نص على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجى ديسمبر 2019.

وأضافت النقابة، أنه بعد الإطلاع على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل المزاولة المهنة، تطالب النقابة بتعديل بند رسوم دخول الامتحان الذى نص على أن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يعفى من رسم دخول الإمتحان أول مرة فقط، ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الإمتحان، كما تضمن مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الامتحان مرتين سنويا، في النصف الثاني من فبراير، والنصف الثاني من سبتمبر، إلا أن النقابة تطالب بإجراء الامتحان أربع مرات سنويا.