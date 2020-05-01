أخبار مصر اليوم.. السيسى لعمال مصر فى عيدهم: أنتم القوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى لعمال مصر فى عيدهم: أنتم القوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن.

السيسى لعمال مصر فى عيدهم: أنتم القوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن.

السفير الأمريكى بالقاهرة ينعى شهداء سيناء.. ويؤكد: نحارب مع مصر ضد الإرهاب

أصدر سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين ، بيانًا نعى فيه شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس جراء هجوم إرهابى.

الشيخ رفعت وزكريا باشا مهران ومكافأة الصبر على الابتلاء فى حكايات زينب

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" الذى تعده وتقدمه الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه كيف وصلت لنا تسجيلات قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت وصوته القادم من السماء ليطرب أهل الأرض بكلام الله وهو يرتل القرآن ويرفع الآذان.

حتى لا ننسى جرائم الإخوان..صور الخليج 365 توثق محاولة اغتيال وزير الداخلية

مشاهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم أثناء مروره بموكبه في مدينة نصر، واستشهاد صاحب كشك وبتر قدم طفل، تعبر عن حجم قسوة الإرهاب واستباحته للدماء، تلك المشاهد التي عرضها مسلسل الاختيار وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير على مدار الساعات الماضية.

المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر.

استطلاع: 60% من البريطانيين يخشون مغادرة منازلهم حتى لو تم رفع الحظر

أظهر استطلاع للرأى نشر اليوم الجمعة أن العديد من البريطانيين لن يشعروا بالراحة من مغادرة منازلهم حتى لو أمرت الحكومة برفع قيود الإغلاق الصارمة لفيروس التاجى فى غضون شهر.

طبيبة مصابة بكورونا تناشد الصحة بنقل طفلتيها المصابتين في مستشفى واحد

أعلنت الدكتورة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفي الأحرار في الزقازيق، والمصابة بفيروس كورونا، المحتجزة بالعزل الطبي في مستشفى الباجور، هي وزوجها الدكتورأحمد إبراهيم، إصابة طفليتهما بالفيروس.

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غادة والى فى عيد العمال: العمل يعنى الكرامة ومساعدة الناس للخروج من الفقر

احتفلت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بعيد العمال، مقدمة التحية لجميع العمال فى العالم، مؤكدة أن العمل اللائق يعنى الكرامة ويحمى من الضعف والمساعدة على الخروج من الفقر.

متوفقا على برشلونة.. ريال مدريد يتصدر أفضل 10 أندية بالدورى الإسبانى

يعد نادى ريال مدريد الإسبانى أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، لما يتمتع به من شعبية جارفة فى معظم الدول حول الكرة الأرضية، بفضل الألقاب والبطولات التى توج بها طوال تاريخه.

الآلاف يودعون شهيد الواجب بسوهاج وسط هتافات منددة بالإرهاب

ودع الالاف من أهالى مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله .. ووسط دعاء على الإرهاب الأسود ومطالبات للقصاص لأرواح الشهداء، جثمان الشهيد البطل مجند أحمد على محمد أحمد ، وقام الأهالى بالصلاة على جثمان الشهيد وسط المقابر.

تريزيجيه: أختم القرآن كل شهرين.. والصلاة أحب الأعمال فى رمضان

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، عن عاداته فى شهر رمضان المبارك، والذى يستغله الفرعون المصرى فى التقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وكالة الأنباء الاماراتية تعلن ابتكار علاجاً إماراتيا لفيروس كورونا يحقق نتائج واعدة

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم اختراع بدولة الإمارات لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والد شهيد الدقهلية: هنأونى بتخرجه وبعدها عزونى.. وخطيبته: كنا سنتزوج قريبا

قال والد الشهيد الملازم عبد الحميد صبح الإمام، والذى استشهد فى تفجير عبوة ناسفة فى بئر العبد بشمال سيناء، لـ"الخليج 365" إن الشهيد قد أنهى الفتره التطبيقيه داخل الكلية العسكرية فى شهر يناير الماضى، وتسلم عمله بعدها مباشرة، وأشار إلى أن الناس كانوا يهنئونه احتفالا به بعد التخرج، والان يعزونه فيه بعد استشهاده، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

القبض على 600 ديك و200 كتكوت بسبب انتهاكهم الحظر بكاليفورنيا.. فيديو

صادرت السلطات في شمال كاليفورنيا مئات الطيور بعد ضبط أشخاص يقيمون تجمعاً للمشاركة في مصارعة الديوك، في انتهاك لقوانين الإغلاق المفروضة ضمن تدابير احتواء فيروس «كوفيد-19».

بسبب خطأ بشرى.. انفجارات فى مواقع عسكرية بسوريا وخسائر بشرية ومادية

وقعت انفجارات صباح اليوم في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص بسوريا ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

شرطة التموين تضبط 17 طن كبدة فاسدة فى كرداسة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.