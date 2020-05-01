شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض مشهد له بالاختيار.. الطفل الحقيقى المصاب بحادث استهداف وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيقظ مسلسل الاختيار، المشاعر الوطنية لدى المصريين، ووثق جرائم الجماعة الإخوان الإرهابية، بعد عرض مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى حلقة الأمس، ليذكرنا بأوقات صعبة عاشتها مصر على يد الجماعة الإرهابية بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى كان يشرف عليها الإرهابى هشام عشماوى.

ويعيد ”الخليج 365” نشر فيديو للطفل الذي أصيب في الحادث، ويدعى فارس ويبلغ من العمر 11 سنة، والذي تم تجسيد شخصيته في مسلسل الاختيار اثناء شراء حلوى من "كشك" بمحيط الحادث، أثناء مرور موكب وزير الداخلية الأسبق ووقوع الحادث فأصيب ببتر فى يده.

Advertisements

الواقعة يرويها الطفل فارس حجازى 11 سنة نجل بواب لأحد العقارات بالمنطقة والذى قادته قدماه لمكان الحادث ليصاب فيه وتبتر أصابعه، ودخلنا على الطفل الذى لم يتوقف عن البكاء والصراخ لشدة الألم الذى أصابه فى الحادث، ويقول "فارس": والدى بواب فى عقار بالشارع وأرسلنى لشراء بعض مستلزمات سكان العقار، وأثناء سيرى بالشارع سمعت صوت انفجار ففقدت الوعى، ووجدت نفسى داخل المستشفى ولا أشعر بيدى.

أما والد الطفل المصاب الحاج حجازى فقال: "حسبى الله ونعم الوكيل دول ناس ميعرفوش ربنا ناس أبرياء هى اللى تضررت فى ذلك الحادث، دول إرهابيين مش مسلمين، حرام عليهم طفل تتقطع صوابعه فى الحادث، وهم لا قلب لهم ولا يشعرون، ويشوفوه فى عيالهم".