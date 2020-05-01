الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف، العالم الجليل الراحل الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.
وأكد الأزهر الشريف -في بيان اليوم- أن الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في عام 2015.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل، وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان.
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