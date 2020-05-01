ساويرس ينعى شهداء بئر العبد: "يا رب جيب حق شهدائنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، شهداء بئر العبد من أبناء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.
واستشهد وأصيب أمس، ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء.
وكتب ساويرس في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "يا رب طلب بسيط.. تجيب حق شهدائنا وتساعدنا نلاقي المجرمين الإرهابيين دول وناخد حقهم".
كما دعا رجل الأعمال، بالرحمة للشهداء: "رحمة الله عليهم".
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