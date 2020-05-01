"عايزة أطلق".. شاب يمزق زوجته "في نص الشارع" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية معتادة بين زوجين في حضور صديق رب الأسرة، انتهت بجريمتين، الأولى شروع في قتل والثانية راحت ضحيتها الزوجة في وسط الشارع قبل أذان الفجر.

داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر، تنامى إلى مسامع الأهالي صوت شجار تلاه صرخات ربة منزل تلقيها طعنات بكسن من زوجها في وسط الشارع لتفارق الحياة.

بلاغ تلقاه العقيد طارق صلاح، مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل "كومبوند" بنطاق دائرة القسم.

وجه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوة من القسم ووحدة المباحث إلى محل الواقعة، إذر عثر على جثة ربة منزل تدعى "ن"، بينما تحفظ الأهالي على زوجها مؤكيدن "قتلها في نص الشارع".

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تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزوجها "ع.أ." لدى مناقشة طلبها "عايزة أطلق" لكن قوبل بالرفض في حضور صديقه الذي حاول إنهاء الخلاف.

احتدم النقاش بين الزوجين، اعتدى على إثره الزوج بالضرب على "أم العيال" ليتدخل صديقه مانعا إياه، فما كان منه إلا سدد له طعنة بالبطن.

لاذ الصديق بالهرب لإنقاذ حياته، فتبعته الزوجة للاطمئنان عليه، فلاحقها الزوج ممسكا بذات السكين، مسددا لها طعنتين في الصدر أمام العقار محل سكنه.

حاول الزوج الهرب إلا أن تجمع الجيران حال دون ذلك، وتحفظوا عليه لحين وصول الشرطة، وجرى اقتياده إلى القسم تزامنًا مع وصول النيابة العامة والأدلة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.