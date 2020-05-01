أخبار مصر | الزراعة: استفادة مزارع الدواجن وتجميع الألبان من مبادرة البنك المركزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: استفادة مزارع الدواجن وتجميع الألبان من مبادرة البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مديريات الزراعة وإداراتها على مستوى المراكز، طلبات مربى الدواجن، ومراكز تجميع الألبان، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقرض 5%، بهدف تطوير ورفع كفاءتها، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى بيان صحفي، وأنه تم تعاقد على بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري، في مارس الماضي، لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

ويعتبر البنك الزراعي فى بيان صحفى، هو المنفذ التسويقي لصغار منتجي الألبان، حيث يعمل على رفع كفاءة عنابر الدواجن وتطوير العمل بها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، والذي يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وأوضح القصير بأن البنك المركزي المصري، اعتمد مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة ومراكز تجميع الألبان، لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض بنكية ميسرة بنسبة عائد 5%..

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وأضاف القيصر، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري واتحاد منتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي والإرشادي، لمربى الدواجن وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق.

من جانبه قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه صدر القرار الوزاري 94 لسنة 2020 لترخيص مراكز تجميع الألبان، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية والمرتبطة بسلامة الغذاء، لوضع هذه المراكز تحت رعاية الوزارة ومظلة الدولة، ليتم تطويرها لتواكب المتطلبات العالمية، لضمان جودة الألبان المحفوظة بها، للحفاظ على الصحة العامة، ومواكبة الطلبات التصديرية، وخاصة أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة السائلة، وتصدر الفائض من منتجاتنا للخارج.

وأكد الصياد أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من إنتاج دواجن التسمين، حيث تم تسجيل 14 منشأة إنتاج داجني معزولة ليتم تصدير الفائض من خلالها.

واستكمل الصياد، أن تطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها إلى نظام التربية المغلق، يؤدي إلى زيادة مضاعفة في إنتاج الدواجن، حيث يساعد المربي على إنتاج 8 دورات في نظام التربية المغلق بدلا من 4 على الأكثر في النظام المفتوح، كما أن نسبة نفوق الطيور في نظام التربية المفتوح تتخطى الـ 25% أحيانًا طبقًا للأجواء والعوامل الخارجية، أما في نظام التربية المغلق فإن نسبة النفوق لا تتعدى حاجز الــ 5%، هذا بخلاف معدلات التحويل، والاستفادة من الغذاء، وطول فترة التسمين، وعدد الطيور المرباة في وحدة المساحة، كلها في صالح نظام التربية المغلق.

ومن جانب آخر، أكد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن القطاع وممثليه بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، يتواصل دائم مع مربى ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، وتكثيف المرور على العنابر والحظائر ومصانع الأعلاف للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع عدوي فيروس انتشار الكورونا، كما أنه تم تفعيل خاصية الواتساب للتواصل مع القطاع وتقديم الطلبات، الاستفسارات، المقترحات، الشكاوى على أرقام 01558626682 ---- 01558626681.