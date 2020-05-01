أخبار مصر | الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد علماء اللغة العربية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد علماء اللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى الأزهر الشريف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.
وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).
شيخ الأزهر: التوكل على الله دون أخذٍ بالأسباب تمرد
وقال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "إنَّ التوكل على الله في ظل انتشار وباء «كورونا» يوجب الالتزام بالتدابير والإرشادات العلمية والطبية والإدارية التي تفرضها الجهات المسؤولة للحد من انتشار الوباء، وتعاليم الأديان تلزم الإنسان باتباع تلك التعليمات ولا تعطيه أي حق في مخالفتها".
وأكد فضيلته خلال الحلقة الثامنة ببرنامجه «الإمام الطيب» أنَّ التوكل في الشريعة الإسلامية هو تفويض العبد أمره إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، لكن إذا ادعى إنسان التوكل على الله دون أن يأخذ بالأسباب فهذا التوكل لا يعد توكلا شرعيًا بل هو توكل مخالف للشرع، يُرضي هوى النفس ويُرضي نزعاتها الشيطانية.
وبيَّن فضيلة الإمام الأكبر أن التوكل الشرعي- المطلوب والمأمور به المسلم- يُكْسِب العبد عادة سُكون النفس أو الرضا بما يشاؤه الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنَّ الله الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أقام الكون على قانون الأخذ بالأسباب والمسببات، فمن يتوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب شخص متمرد على هذا القانون الإلهي "الأخذ بالأسباب".
وأوضح شيخ الأزهر أن التوكل أُمر به المرسلون جميعا، كما أمر به رسولنا ﷺ، والمؤمنون: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}، فعلى العبد أنْ يُفوض أمره لله بعد أنْ يفعل ما أُمِر به على حسب مقتضى العلة والمعلول أو السبب والمسبب، ورغم أخذه بالأسباب إلا أنه يثق في أنَّ الله -سبحانه وتعالى - هو وحده الذي يحقق النتائج في الأسباب.
ويذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.