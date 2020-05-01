أخبار مصر | الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد علماء اللغة العربية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد علماء اللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأزهر الشريف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).