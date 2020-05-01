أخبار مصر | مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر للشهداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر للشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية الإرهابية الخسيسة، وأخرها حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتي أدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، لن تزيد أبطال القوات المسلحة البواسل إلا إصرارًا للقضاء على الإرهاب من جذوره.

وأضاف منظور، في بيان، أن أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد أن يتم الثأر لشهداء مصر الأبرار بتوجيه ضربات مفاجأة ومُرتكزة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية المُتورطين في تنفيذ عملية حادث بئر العبد الإرهابي، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والقيادة السياسية في مواجهتهم ضد عناصر الإرهاب للحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مُعادي استقرار مصر أزعجتهم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها وتنتجها الدولة المصرية بتعمير سيناء ويستهدفون خلق الذعر في صفوف المصريين بهدف تعطيل التنمية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري واعي ويعلم أهداف تلك المُخططات الخبيثة ولن يهاب منهم ويساند الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في القضاء على الإرهاب وتنمية مصر ونهضتها.