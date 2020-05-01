أخبار مصر | إطلاق اسم الشهيد "الحوفي" على مدرسة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق اسم الشهيد "الحوفي" على مدرسة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اسم شهيد الوطن المقدم محمد فوزي محمد الحوفي، على مدرسة الحي 11 الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الجمعة،أنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرًا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

ودعا المحافظ للاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.

محافظ الجيزة ينعى شهداء القوات المسلحة ببئر العبد ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وفي الإطار نفسه، نعى محافظ الجيزة شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتقدم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري داعيا الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المحافظ، أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يثنى الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والازدهار وأن لحظات الحزن التى تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ماهي إلا وقفة وفاءًا وتعظيمًا لأرواح أبناء الوطن الذين يضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين.

وأكد تقدير الشعب بكل أطيافه لما يبذلة أبناؤنا من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره.تفاصيل الحادث

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تفاصيل الحادث

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

الرئيس ينعى الشهداء

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

مجلس الوزراء ينعى

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار.