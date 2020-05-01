شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن تفاصيل مبادرة منح المشروعات الصغيرة للسيدات الريفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» احتفالية للمرحلة الأولى من المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة تدر دخلا للسيدات الريفيات بقرى منطقة مطوبس، والمقدمة من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.

قال الدكتور مجدي علام المنسق العام لبرنامج التكيف مع المناخ في مشروع الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار سياسة وجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية وخاصة المرأة الريفية المعيلة، موضحًا أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يتم من خلال تمويل برنامج تغير المناخ GEF بالعمل على تقديم منح للسيدات الأكثر احتياجًا بمناطق عمل المشروع لتوفير مشاريع مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة لهذه الأسر.

وأضاف «علام» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المشروع تم تطبيق الضوابط التي أقرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقًا للمعايير التي تم تحديدها لإختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع.

وأوضح المنسق العام لبرنامج التكيف مع المناخ في مشروع «سيل»، أنه تم توزيع 63 رأس من الأبقار والأغنام لعدد 41 سيدة وماكينة خياطة لإحدى السيدات ومنحل، من إجمالي 120 منحة من الأبقار والماكينات المنزلية والمعدات الصغيرة لمساعدة الأسر الريفية لمواجهة أزمة كورونا وتوفير الأمن الغذائي وفرص العمل ودعم السيدات المعيلات وتشغيل شباب المزارعين في مشروعات صغيرة تدر الدخل بوحدات هيدروبونيك لإنتاج الخضراوات.

وأشار «علام»، أنه سيتم أيضا توزيع معدات لمزارع التربية المنزلية تعمل بالطاقة الشمسية تنتج احتياجات المطابخ المنزلية دون الحاجة للشراء من السوق، واستخدام النول في عمل السجاجيد وتصميم الملابس بواسطة الفتيات بالقرى سواء بالساحل الشمالي في كفر الشيخ أو محافظات الظهير الصحراوي للطريق الغربي في الفشن بني سويف وسمالوط بالمنيا وإدفو ونصر النوبة بأسوان وحضر بكفر الشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة «سيل» أن المرحلة الأولى التي تمت تسليم المنح بمنطقة مطوبس لعدد 29 سيدة (منحة) منها توزيع بقرة لكل سيدة بإجمالي 15 بقرة، وتوزيع 48 من الأغنام لعدد 12 سيدة بواقع 4 أغنام لكل سيدة وماكينة خياطة لإحدى السيدات ومنحل.

وأضاف «درويش»، أنه من المقرر أن يتم استكمال باقي المرحلة الأولى بمنطقة مصر الوسطى لعدد 83 سيدة بعدد 192 رأس من الأغنام لعدد 48 سيدة و19 بقرة بواقع بقرة واحدة لكل سيدة وماكينة خياطة لكل سيدة بواقع 11 سيدة وومجرشة ذرة وميزان لعدد 3 سيدات ورياشة لتنظيف الدواجن وثلاجة تجميد «ديب فريزر» لعدد سيدتين.

Advertisements

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلاق مشروع «SAIL» بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

[image:10:center]