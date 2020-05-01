شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاء الأخير قبل 3 أشهر ومكالمة الوداع قبل ساعات.. والد «شهيد البحيرة» يتحدث عن رحيل نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز عبدالحليم الجوهرى، والد الشهيد «محمد»، ابن عزبة قنديل التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء: «فخور بنجلي، ونطالب بالثأر لدمه ودماء باقي الشهداء».

وأضاف الأب أن «نجله التحق بالخدمة العسكرية منذ 8 شهور، ولم يحصل سوى على إجازة واحدة طيلة هذه المدة، وكان آخر مرة التقاه كان منذ 3 أشهر، ولكنه كان على اتصال دائم بالتليفون يوميًا بأسرته».

وأوضح أن آخر اتصال تم بينه وبين نجله الشهيد، كان قبل استشهاده بساعات، وأن الشهيد اتصل للاطمئنان على والدته، التي تعانى من المرض الذي تطلب حجزها بالعناية المركزة لفترة، وكان يريد الاطمئنان كأنه كان يودع الأسرة.

وشارك الآلاف من المواطنين في تشييع جثمان الشهيد الجوهرى في عزبة قنديل بمركز كوم حمادة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف، المستشار العسكرى، والعميد أ.ح إبراهيم محمود حمدى، من قيادات الجيش الثانى الميدانى، والعميد عبدالله المليجى، رئيس مدينة كوم حمادة، واللواء أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب عن كوم حمادة.

وقدم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

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