شكرا لقرائتكم خبر عن الحريف.. مشاهد من حياة شهيد أهلاوي تمنى أن يقضي جيشه في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان الشهيد مجند محمود عادل مسعود، 22 سنة، الذي استشهد في الحادث الإرهابي ببئر العبد في سيناء أمس الأول، ابن قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، حاصلا على شهادة الدبلوم، من مدرسة الصناعات الميكانيكية، ووالده يعمل موظف بمديرية الصحة، ووالدته ربة منزل، وهو أكبر أخوته، وله 3 من الأشقاء .

عقب حصول محمود على شهادة الدبلوم، عمل في عدد من أطعمة المأكولات في بني سويف، كان آخره مطعم «بكار» للفطير، ونجح في عمله وأحب مهنته، وكان عندما يحصل على إجازة من الخدمة العسكرية يذهب إلى عمله في المطعم، ليساعد نفسه وأسرته.

وأكد أصدقاء الشهيد من قريته، أن محمود، كان يحب الجيش لدرجة أنه عندما جاء دوره للخدمة العسكرية، قال «أنا نفسي أروح إلى سيناء وأكون مجندا هناك»، وفعلا تحقق أمله في الذهاب إلى بئر عبد، وكان يرسل لنا صوره وهو يقف بملابس الجيش، وكان يقول إن القادة الموجودين معانا بيعاملونا على أننا أخوة جميعا.

كانت آخر إجازة للشهيد، الأربعاء قبل الماضي، وقال لأصدقائه من القرية، أنه لأول مرة سيفطر ويتسحر بعيدا عن أسرته، وأنه سيكون موجودا مع أصدقائه 15 رمضان القادم.

عشق الشهيد محمود النادي الأهلي، وكان يهوى لعب كرة القدم.

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الشهيد محمود عادل أحمد مسعود

الشهيد محمود عادل مسعود

وسائل التواصل الإجتماعي تنعي وفاة الشهيد محمود عادل مسعود