شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن ومديرية الزراعة ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية.

في قنا أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن الوحدات المحلية بالمحافظة تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 16 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ونقادة وقوص بمساحة اجمالية 1967 متر مربع، وازالة 5 حالات تعدي بالزراعة على املاك الدولة بمركزي نجع حمادي ونقادة بمساحة 50 فدان و3 قراريط و12 سهم، بالإضافة إلى ازالة 42 حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بكافة المراكز بمساحة فدان واحد و18 قيراط و23 سهم .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 269حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 223510 متر مربع، و31 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 65 فدان و19 قيراط و15 سهم، و560 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 26 فدان و14 قيراط و21 سهم و80 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9829 متر مربع.

وفى الشرقية، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن ومديرية الزراعة ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي قد نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، أسفرت تلك الحملات عن إزالة ٤٣ حالة تعدى بمساحة ٣ فدان و٨ قيراط و٢٠ سهم بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح «المحافظ» أن مخالفات البناء لا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى، وإنما تسويته بالأرض لافتا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة.

وفى البحيرة، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز إدكو والدلنجات ودمنهور على مساحة نحو 1121 مترًا مربعًا.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 3 قرارات في مركز إدكو عبارة عن تعديات على أراضي مملوكة للري وبناء مخالف على مساحة 456 مترًا، وقرارين في قريتي طيبة والمسين بالدلنجات على مساحة 305 مترًا لمباني مخالفة، بالإضافة إلى إلى قراري بالتعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقريتي إفلاقة والأبعادية في دمنهور.

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وشدد «المحافظ» على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين

عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدي على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وفى المنيا، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت في إزالة 60 حالة تعد بالبناء منها، 8 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 730 متر مربع، و45 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3615 متر مربع، و7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 330 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزلالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2811 فدان و17 قيراط و20 سهم، و1693 حالة إزالة مباني بمساحة 177603 متر مربع.