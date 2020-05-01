شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلات إعادة المصريين العالقين في الخارج اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم الجمعة، رحلة استثنائية لشركة أير كايرو رقم sm 2124، قادمة من نيروبي، على متنها 144 عالق مصري، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأضافت المصادر لـ «المصري اليوم»، أن أربع رحلات تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تابعة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو، متجهة إلى مطارات واشنطن وموسكو، ورحلتين إلى «كييف» لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتابعت، إنه من المقرر وصول الرحلات الأربع، إلى مطار مرسى علم الدولي، على أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتسير وزارة الطيران المدني، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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