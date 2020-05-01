شكرا لقرائتكم خبر عن باسل السيسي: قرعة الحج السياحي في انتظار ضوابط السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج هذا العام هو موسم استثنائي، موضحا أن إرجاء إجراء قرعة الحج السياحي ينتظر صدور ضوابط الحج للموسم الجاري، كون هذا الموسم يأتي في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأضاف «السيسي»، لـ«المصري اليوم»، أنه في حال انطلاق شعائر موسم الحج، من المتوقع أن تكون الضوابط مرتبطة بمعايير صحية على سبيل المثال، مثل تخفيض الأعداد بشكل يسمح بالتباعد والحفاظ على ضيوف الرحمن، أو وضع اشتراطات أخرى، وبالتالي حينما يتم إجراء قرعة الحج السياحي يجب مراعاة ضوابط السعودية.

وأشار إلى أنه من ناحية جاهزية الغرفة بالتعاون مع الجهة الإدارية لإجراء قرعة الحج لن يكون هناك أي معوقات تتعلق بالوقت أو وضع ضوابط تراعي ضوابط السلطات السعودية آنذاك.

وتابع نائب رئيس الغرفة: «أن إقبال ضيوف الرحمن على موسم الحج خلال الموسم الجاري أيضا سوف تكون استثنائية هي الأخرى كون بعض الناس قد تقرر إرجاء الرحلة المقدسة لموسم تالي خوفا من عدم ظهور لقاح أو علاج لفيروس كورونا، وكما أن تباطؤ الاقتصاد يمكن يدفع البعض أيضا لموسم تالي».

ولفت إلى أن الشركات لم تتلق الرسوم المتعلقة ببرامج العمرة من جانب المملكة بعد، كما أن شركات الطيران أيضا لم ترد مستحقات تذاكر الطيران، مشيرا إلى أن شركات أكدت أن رد أي مبالغ متعلق برد قيمة التذاكر سوف يكون بعد عمليات التشغيل بـ30 يوما.

وذكر أن غرفة شركات السياحة، تعمل حاليا على استبيان ورصد لخسائر شركات السياحة خلال موسم العمرة الجاري في نهاية الموسم حتي يكون الحصر دقيق.

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