شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يثمن تضحيات القوات المسلحة ويدين «حادث بئر العبد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، عن عميق إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع، مساء أمس الخميس، بجنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأدي إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود من قواتنا المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وثمن المجلس، في بيان له، اليوم الجمعة، الدور البطولي والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومحاربة الارهاب.

وجدد المجلس إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه، حيث أنه يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية ويشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقاً أساسياً من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.

ويشدد المجلس على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإرهابية التي باتت تشكل جريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وأكد «فائق»، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كله، وعلى ثقة أن هذه الأعمال الجبانة تزيد الشعب المصري إصرارا وعزيمة للاصطفاف خلف قيادته لمواجهة الإرهاب ودحره واجتثاثه من جذوره، وأن هذه المحاولات لن تثني عن المضي في طريق النهوض والتقدم.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة في شهداء الواجب الوطني لأسرهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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