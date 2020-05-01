شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية لشهيدى سوهاج.. وآخر كلمات أحدهما: «عشت محاربا وسأموت بطلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة سوهاج، اليوم، جثماني مجندين إثنين بالقوات المسلحة استشهدا في حادث انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بمدينة «بئر العبد» بشمال سيناء، وهما الشهيدين أحمد على محمد من مدينة أخميم، ومحمد حسانين عبدالوهاب من قرية «إدفا» بمركز سوهاج.

ووصل جثمانا الشهيدين على متن طائرة عسكرية إلى مطار سوهاج الدولي ملفوفين في علم مصر، وأقيمت لهما مراسم جنازة عسكرية فور وصولهما إلى أرض المطار، بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، ومساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأهالي الشهيدين، حيث حمل جنود الشرطة العسكرية جثماني الشهيدين، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقدم الحضور من قيادات المحافظة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين، وبعدها تم حمل الجثمانين داخل سيارتي إسعاف لدفنهما في مسقط رأسيهما .

وسطر الشهيد أحمد على محمد، وشهرته أحمد الكاملي ابن مدينة أخميم خريج جامعة الأزهر، على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، كلمات تنبأ خلالها باستشهاده دفاعا عن تراب الوطن، حيث كتب الشهيد في آخر تدوينه له على صفحته: «سيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرا، وتربيت رجلا، وعشت محاربا، وسأموت بطلا إن شاء الله ... فكن من تكون فأنا لا أرى أحدا»..

الشهيد أحمد على محمد من مدينة أخميم

الشهيد أحمد على محمد من مدينة أخميم

الشهيد محمد حسانين عبدالوهاب من قرية إدفا بمركز سوهاج

الشهيد محمد حسانين عبدالوهاب من قرية إدفا بمركز سوهاج