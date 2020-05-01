شكرا لقرائتكم خبر عن خريج «هندسة 2019».. تشييع جنازة «شهيد بئر العبد» بمسقط رأسه بالفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية الونايسة، التابعة لمركز أطسا في الفيوم، اليوم الجمعة، جنازة الشهيد مهندس مجند محمد عوض حواس، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر، وردد المشيعون «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

شارك في الجنازة، اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، والعميد أسامة أبوالليل مأمور مركز شرطة اطسا، ونائب المستشار العسكري بالمحافظة، وضباط وجنود من القوات المسلحة.

ونعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشهيد محمد عوض حواس، وشهداء حادث بئر العبد، متقدما بخالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي صادر عن ديوان عام المحافظة، أن «الإرهاب لا دين له وأن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش والشعب المصري إلا تماسكا وقوة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه».

يذكر أن الشهيد محمد عوض حواس خريج كلية الهندسة دفعة 2019.

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم

تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم