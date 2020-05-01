شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ البحيرة وآلاف من أهالى كوم حمادة يشيعون جنازة شهيد سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جنازة شعبية مهيبة، شيع منذ قليل أهالى منشأة راضى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، جنازة الشهيد جندى محمد عبد العزيز الجوهرى لمثواه الأخير، والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بمنطقة بئر العبد في سيناء.

شارك فى تشييع الجنازة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف المستشار العسكرى والعميد إبراهيم محمود حمدى من قيادات الجيش الثانى الميدانى والعميد عبد الله المليجى رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء مجلس النواب عن كوم حمادة.

و أحتشد المئات من أهالى قرى مركز كوم حمادة ولفيف من ضباط وصف جنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصرى لمثواه الأخير بمدافن القرية بقرية الطود وسط الهتافات المنددة بالارهاب.

وقام محافظ البحيرة بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكداً أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة .

Advertisements

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمى أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى قد اعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدا ان القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.















